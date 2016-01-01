مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بانفجار سيارتين مفخختين بالموصل

(أ.ش.أ)

انفجرت سيارتان مفخختان، اليوم، الخميس في حي “كوكجلي” المحرر شرقي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحي من المدنيين والقوات الأمنية العراقية.

وصرحت مصادر أمنية محلية وكردية، إن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي، انفجرت إحداهما قرب ملعب شعبي، والأخرى على مقربة من جامع الرحمن في كوكجلي، بالساحل الأيسر من مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثين آخرين بجراح وفق حصيلة أولية.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع التفجيرين ونقلت جثتين إلى والمصابين إلى المستشفي، لافتة إلى أن السيارتين تسللتا من اتجاه حي القدس، وأن القوات الأمنية تفرض طوقًا أمنيًا على كوكجلي ومنعت حركة المركبات داخله.