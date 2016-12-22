بالصور.. استمرار هطول الأمطار المتوسطة على الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، استمرار هطول الأمطار المتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ التى تضرب الإسكندرية منذ مساء أمس ، فيما قامت الأحياء المختلفة بالعمل على رفع تراكمات المياه ومخلفات النوة والأمطار من الشوارع.

وقد أعلن محافظ الإسكندرية اللواء الدكتور رضا فرحات، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة، لمواجهة النوة الحالية والتى تستمر لعدة ايام، مؤكدا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر حتى الانتهاء من النوة واستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث مشكلات فى أى منطقة نتيجة الأمطار، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الثغر.