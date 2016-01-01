الأرصاد تحذر من موجة صقيع وأمطار غزيرة بدءًا من الغد

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأنه بعد الإطلاع على أخر خرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية، فمن المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من غد الجمعة لطقس غير مستقر يبلغ ذروته يومي السبت والأحد.

وأشار عبدالعال – في بيان اليوم الخميس – إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط بدءا من السلوم غربا حتى مدينتي رفح والعريش شرقا تكون خفيفه إلى متوسطة الشده على محافظات الوجه البحري والقاهرة

> ومدن القناه ووسط سيناء حتى محافظات شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصل فيه الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأفاد بأنه ضمانا لتأمين وسلامة المواطنين وعلى حركة المرور وأخذ الاستعدادات المبكرة وكذا لأخذ الاحتياطات اللازمة في المحافظات المعنية بتوقع حدوث سوء الأحوال الجوية فيها، سوف يتم التأكيد على حالة الطقس المتوقعة من خلال النشرات الجوية التى تذاع يوميا بشكل منتظم من خلال جميع وسائل الإعلام وكذا سيتم إرسال التحذيرات الجوية بشكل يومي لجميع قطاعات الدولة والمحافظين.

وناشد المحافظين باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء (رفح والعريش)، والمسؤولين عن هيئة الموانئ للبحرين الأحمر والمتوسط خاصة يوم الأحد.