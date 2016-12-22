ستالون لترامب: أرفض أن أتدنى من مستوى فنان إلى درجة سياسي

رفض النجم الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون Sylvester Stallone عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump ليكون عضواً في الحكومة الأمريكية الجديدة.

وفي تصريح له، شكر الممثل البالغ من العمر 70 عاماً ترامب على ثقته وعلى العرض السخي إلا أنّه رفض بحجة أنه لا يريد أن يتدنّى من مستوى فنان إلى درجة سياسي.

وكان ترامب اختار ستالون ليتولّى منصباً مرموقاً في حكومته المقبلة، أي رئيس الصندوق الوطني الأمريكي لدعم الفنون، وهي مؤسسة فيدرالية وظيفتها منح الدعم المادي والمعنوي من الدولة الأمريكية للمواهب الصاعدة.

يُذكر أن سيلفستر ستالون، الذي تربطه علاقة جيّدة بالرئيس ترامب منذ زمن، كان قد أعلن رغبته في دخول معترك السياسة من قبل.