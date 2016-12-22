بالفيديو: فيروز وراء الكواليس وضحكة مسروقة على تويتر

تم تداول فيديو للسيدة فيروز تحت عنوان "فيروز تضحك صدق أو لا تصدق" من كواليس بروفات التحضير لأغنية "طلوا الصيادين".

الفيديو الذي أعجب عشاق فيروز تم تداوله بكثافة على "تويتر"، بدت فيه "سفيرة النجوم" وهي تضحك مع فرقتها الموسيقية، الامر الذي لفت الكثيرين الذين يعتبرون أن فيروز فنانة "جدّية" ونادراً ما تضحك علماً أن المقربين منها يشيدون بخفة ظلها وعفويتها.

ويبدو أن الفنانة رولا حمادة أعجبت بالفيديو أيضاً فعلقت عليه "أحلى طريقة لنهاية السنة، ضحكة مسروقة ع تويتر".

كما تم تداول فيديو آخر بعنوان "فيروز وراء الكواليس" خلال إستقبالها لبعض الزوار والمعجبين.

من ناحية أخرى لم يصدر أي تعليق حتى الآن عن محامي فيروز أو إبنتها ريما الرحباني بخصوص الدعوى القضائية بحقها والتي تلزمها دفع مليون دولار، وذلك على خلفية خلاف حول حفل فني ضخم أقامته السيدة فيروز في مقاطعة كونيتيكت الأميركية مع المنظمين وهم لبنانيان وأميركي.

الفيديو المسرّب للسيدة فيروز