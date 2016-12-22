أحمد السقا وسمية الخشاب وعمرو سعد إلى بيروت الليلة والسبب...

يستعد عدد كبير من نجوم السينما والدراما المصرية في مقدمتهم النجم أحمد السقا والممثل عمرو سعد والفنانة سمية الخشاب للتجمع مساء اليوم في مطار القاهرة الدولي، حيث يتوجهون جميعاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، تمهيداً للمشاركة بحفل زفاف ابنة المنتج صادق الصباح، الذي يقام يوم غد الجمعة في مجمع "Biel" وسط بيروت.

المنتج الشهير الذي يتأهب حالياً لتصوير ثلاثة أعمال تمهيدا لعرضها في موسم دراما رمضان 2017 ، قام بتوجيه الدعوة لأبطال مسلسلاته وهم أحمد السقا نجم مسلسل "الحصان الأسود" وسمية الخشاب بطلة مسلسل "الحلال" وحمادة هلال بطل مسلسل "طائفة القدر"، بالإضافة لعدد آخر من نجوم أعماله السابقة في مقدمتهم الفنان عمرو سعد بطل مسلسل "يونس ولد فضة" وإلهام عبد البديع، وأشرف زكي، وإيهاب فهمي، والمخرج أحمد شفيق، والمخرج أحمد خالد موسى، ومن بيروت تأكدت مشاركة النجمتين نيكول سابا وسيرين عبد النور.