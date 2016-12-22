نجوم غابوا عن عالمنا في العام 2016 وآخرون فقدوا أقرباءً لهم

رحل العديد من النجوم العرب عن الحياة خلال هذا العام، فيما فقد البعض الآخر منهم أغلى الناس على قلوبهم. وكان هناك حالة من الحزن الكبير لوفاة عدد من أهم رموز الفن العربي.

وعلى رأسهم الساحر الفنان المصري محمود عبدالعزيز، الذي توفي عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانى طوال الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي. كما توفيت الفنانة المصرية القديرة زبيدة ثروت ، عن عمر 76 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض. وتوفي الفنان القدير أحمد راتب إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 64 عاماً.

ومن رموز الفن العربي أيضاً، وبعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً توفي الموسيقار اللبناني الكبير ملحم بركات عن عمر يناهز 71 عاماً، وانتقل إلى رحمة الله المخرج السينمائي المصري محمد خان عن عمر يناهز 73 عاماً إثر أزمة صحية طارئة، ورحل الفنان اللبناني سمير يزبك عن عمر يناهز الــ77 عاماً، وفارق الحياة الفنان المصري سيد زيان عن عمر يناهز 73 عاماً، وأيضاً الفنان المصري وائل نور عن عمر 55 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة. كما توفيت الفنانة اللبنانية منى مرعشلي عن عمر يناهز الـ 58 عاماً إثر إصابتها بنوبة قلبية.

فيما فقد الفن الخليجي الموسيقار الكويتي إبراهيم الصولة ملحن النشيد الوطني الكويتي، والمطرب الكويتي صالح الحريبي عن عمر يناهز 70 عاماً، والممثل السعودي فؤاد بخش عن عمر يناهز 63 عاماً، والفنان الكويتي محمد حسن وذلك بعد صراع طويل مع المرض، والإعلامي السعودي ماجد الشبل، والكاتب الروائي السعودي عبد الرحمن الوابلي.

كما انتقل إلى جوار ربه الملحن والموسيقي المغربي الحاج العربي الكواكبي عن عمر يناهز 87 سنة، والمخرج السينمائي السوري نبيل المالح عن عمر ناهز الـ 78 عاماً، والممثل المصري محمد كامل عن عمر ناهز الـ72 عاماً، والملحن والمطرب المغربي محمد العربي العوامي عن عمر يناهز 75 عاماً، والفنان المصري حمدي السخاوي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، والإعلامي المصري أمين بسيوني عن عمر يناهز 83 عاماً.

فيما عاش عدد من النجوم العرب هذا العام أوجاع فراق الأم أو الأب أو شريك الحياة أو الأخ أو الابن أحد الأقارب، فقد ودع الفنان اللبناني راغب علامة هذا العام أبويه حيث فارقت والدته الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة وبعد أقل من شهر انتقل والده إلى جوار ربه، كما توفي والد الفنان اللبناني جورج وسوف، ووالدة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ووالد المطربة المصرية أمال ماهر، ووالدة الفنان السعودي فهد الحيان، وكذلك والد الفنانة المصرية هبة مجدي وبعده بأيام قليلة توفي والد المطرب المصري محمد محسن زوج هبة مجدي.

وأيضاً فجع المطرب السعودي محمد عبده بوفاة أخته غير الشقيقة نورة، وغادر دنيانا زوج الفنانة المصرية رجاء الجداوي، وتوفي شقيق الفنان المصري صلاح عبد الله، كما توفيت أخت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، فيما فقد الموسيقار السعودي جميل محمود ابنه نزار إثر حادث مروري أودى بحياته، وكذلك توفي آدم ابن الفنان الكويتي ابراهيم دشتي نجم «ستار أكاديمي» في موسمه السادس والذي لم يبلغ شهره الأوّل.

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