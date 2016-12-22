الحكومة تناقش منح علاوة 10% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

هند مختار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة (الـ7%)، والتى تم صرفها بدءًا من شهر نوفمبر الماضى بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016.

وصرح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستناقش فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل مشروع قانون لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية فى تقريره لرئيس مجلس الوزراء، أن علاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر بـ2,5 مليار جنيه.