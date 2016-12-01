بالصور..«أردوغان» يستقبل داعشيًا فى قصر الرئاسة

قالت صحيفة زمان التركية، اليوم، أن موقع “odatv” التركى الإخبارى المعارض، اتهم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان باستقباله أحد مقاتلى تنظيم داعش بقصر الرئاسة.

وأفاد الموقع، أن أردوغان قد قام بتكريم عائلة الطفله السورية القادمة من مدينة حلب بانا العابد، والملقبة بـ “طفلة تغريدات حلب”، وأن والد الطفلة ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، حيث نشر الموقع صورة لنفس الشخص الذى ظهر أثناء التكريم مع الرئيس رجب طيب أردوغان يحمل سلاحًا وخلفه علم تنظيم داعش الإرهابي.

والجدير بالذكر، أن أردوغان قد استقبل الطفلة “بانا” وبقية أفراد أسرتها فى المجمع الرئاسى التركى بالعاصمة أنقرة، حيث وصلت بانا وأسرتها من حلب، الإثنين الماضي، على متن حافلات أجلت مدنيين من أحياء حلب المحاصرة، بموجب اتفاق بين المعارضة السورية والنظام، برعاية روسية تركية.