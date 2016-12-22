حسام البدرى: لو كنت مدربًا للأهلى ما سمحت برحيل رمضان وتريزيجيه

كتب فتحى الشافعى

قال حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، إنه لو كان مسئولًا عن الفريق فى الموسم الماضى ما كان سيسمح للثنائى رمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه بالرحيل عن الفريق.

وكان تريزيجيه رحل إلى إندرخلت البلجيكى، على سبيل البيع النهائى، بعد انتهاء إعارته لمدة موسم، بينما انتقل رمضان صبحى إلى صفوف ستوك سيتى الإنجليزى.

وأكد البدرى، في تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، اليوم الخميس، أن الثنائى من العناصر المهمة للغاية للأهلى والمنتخب الوطنى، وأنه لو كان مدربًا للفريق ما كان سمح برحيلهما.

وأضاف المدير الفنى للأهلي، أنه ربما كان للإدارة رأى آخر، خصوصًا وأن المبالغ المالية التى عرضت فى اللاعبين كانت كبيرة للغاية، خصوصا رمضان صبحى.