انطلاق قافلة جامعة حلوان الطبية إلى حلايب وشلاتين

(أ.ش.أ)

انطلقت فاعليات القافلة الطبية والمجتمعية من جامعة حلوان، اليوم الخميس، متجهة إلى مدن وقرى حلايب وشلاتين، والتي تستمر 3 أيام بدءً من اليوم وحتى 24 ديسمبر الجاري.

وأكدت مدير عام الصحة بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء حماد، في تصريح لها، أن القافلة تضم 15 طبيبًا من مختلف التخصصات، ويرافقها عميد كلية طب حلوان الدكتور ممدوح مهدي وعميد كلية الفنون الجميلة بحلوان الدكتورة صفية القباني.

ولفتت حماد، إلى أن القافلة تقدم مساعداتها الطبية والعلاجية بجانب القافلة المجتمعية، وتقدم شنط وأدوات مدرسية ولعب أطفال، حيث تنتقل القافلة إلى جميع التجمعات البدوية والقرى لتقديم الخدمات الطبية والمجتمعية.