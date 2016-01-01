سجن ضابط شرطة بالشرقية 5 سنوات لترخيصه 5 سيارات مسروقة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عطية وسكرتارية نبيل شكرى الرائد “محمد ال” رئيس وحدة مرور الحسينية سابقا، بالسجن 5 سنوات فى واقعة ترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على الرائد “محمد ال ق” رئيس وحدة مرور الحسينية، الذى تم نقله إلى إدارة مرور الزقازيق مؤخرا، بعد قرار النيابة، بضبطه وإحضاره.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ضبط الرائد “محمد ال” رئيس وحدة مرور الحسينية، بعد أن أفادت التحريات السرية، قيام الضابط بترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقاتها مقابل حصوله على سيارة منهم تقدر بـ150 ألف جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2001 لسنة 2015 جنح الحسينية.

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد عباس مدير نيابة الحسينية، أثناء الواقعة، أن السيارات تم ترخيصها بملفات جديدة وبتوكيلات مزورة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن تحريات إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة كشفت تقاضى الضابط سيارة مقابل ترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها .

فيما قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة الضابط، إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة التربح من المال العام.