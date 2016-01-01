الدولار يتراجع 20 قرشًا بالبنوك الكبرى

(أ.ش.أ)

واصل الدولار تراجعه في البنوك الأربعة الكبرى “الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي”، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم، حيث فقد ما بين 10 قروش و20 قرشًا للشراء والبيع، تبعًا لسياسة العرض والطلب وقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر الدولار للشراء في بنوك “الأهلي، ومصر، والقاهرة”، 18.70 جنيه، مقارنة بسعر إقفال أمس 18.80 جنيه، وفي البنك التجارى الدولي بلغ سعر الدولار للشراء 18.5 جنيه، مقارنة بسعر إقفال أمس 18.65 جنيه.

وبلغ سعر البيع 18.90 جنيه، مقارنة بسعر إقفال أمس ما بين 19 ، 19.05 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار للبيع 18.75 جنيه، مقارنة بأسعار أمس 18.95 بفارق 20 قرشًا.