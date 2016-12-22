الأوركسترا السيمفوني يعزف مؤلفات راجح داود السينمائية أول يناير

تحت عنوان “موسيقى راجح داود السينمائيه” يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة ناير ناجى مجموعة من المؤلفات التى أعدها”راجح” لنخبة من أشهر الأفلام، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء 3يناير بالمسرح الكبير بدارالأوبرا.

> ويشارك الأوركسترا بالعزف كل من د.إيناس عبد الدايم “فلوت”،نسمه عبد العزيز”ماريمبا”، ماجد سرور”قانون”،خالد داغر “تشيللو”، محمد صلاح “بيانو”،هانى البدرى “ناى”،ومحمد عبد الفتاح”عود”.

> راجح، قدم مؤخرًا موسيقى مسلسلات “الكبريت الأحمر”،و”هى ودافتشى”،وقام بتأليف الموسيقى التصويريه لحوالى 49 عمل ،غالبيتها آفلام للمخرج داود عبد السيد ،منها “رسايل البحر”،”الكيت كات”،”أرض الخوف”،”قدرات غير عادية”،بالأضافة لآعمال مخرجون اخرون منهم مجدى أحمد على “عصافير النيل”، ايناس الدغيدى “مذكرات مراهقة”،خيرى بشارة”إشارة مرور”، ومن المخرجين الشباب كريم حنفى فى فيلمه “باب الوداع”.