«الإسكان»: الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلى عائد ربحي بالمنطقة

(أ.ش.أ)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الاستثمار العقاري في مصر يحقق أعلى عائد ربح في المنطقة.

وقدم مدبولي، خلال لقائه عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات السعوديين، على هامش اجتماعات مؤتمر وزراء الإسكان العرب، والذى عقد بالرياض، عرضًا عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، في قطاع الاستثمار العقاري، والتنمية العمرانية بوجه عام.

كما أكد مدبولي، أن السوق المصرية مفتوحة للاستثمار، وقانون الاستثمار الجديد، الذى يتم الانتهاء منه حاليًا يتضمن عددًا من الحوافز والإعفاءات لتشجيع المستثمرين، موجهًا الدعوة للمستثمرين السعوديين لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على تفاصيل الفرص الاستثمارية بها حاليًا.