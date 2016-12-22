ضبط 3 عاطلين هاربين من أحكام قضائية بشبرا الخيمة

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3عاطلين هاربين من أحكام تصل إلى 48سنة سجنا فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير مدير أمن القليوبية، اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا بالواقعة من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة.

دلت تحريات العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى إلى أنه قام المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بشن حملة باستهداف المساجين الهاربين للعمل على ضبطهم، وأسفرت الجهود عن ضبط كل من، المسجون الهارب "محمد أحمد" 67 عاطل ومقيم طنان – دائرة مركز قليوب وآخر شبرا مصر القاهرة السابق اتهامه فى عدد 35 قضية سرقة وسرقة بالإكراه وتدابير أمنية ومسجل شقى خطر تحت فئة "ب" وسرقات عامة الهارب من السجون العمومية ليمان وادى النطرون فى أحداث 25 ينايرعلى ذمة قضية جنح مركز منية النصر دقهلية واتفاق جنائى تزوير، والسجن المشدد 29 سنة وسنتين شغل.

وتم ضبط المسجون الهارب "محمود محمد" 34سنة عاطل ومقيم مسطرد – دائرة القسم الهارب من السجون العمومية ليمان وادى النطرون فى أحداث 25 يناير على ذمة قضية جنايات قسم ثان شبرا الخيمة – قتل، "الحكم السجن المشدد 15 سنة"، والسجين الهارب "محمود جمعة" 28 سنة عاطل ومقيم مساكن الدلتا – دائرة القسم الهارب من السجون العسكرى بأبوزعبل فى أحداث 25 يناير على ذمة قضية جنح عسكرية قليوبية – هروب من الخدمة العسكرية، "الحكم السجن المشدد سنتين شغل"، قام المذكور بتسليم نفسه لسجن العسكرى بأبو زعبل وحضر والده وأقر بذلك.