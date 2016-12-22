القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلا بحوزتهم 9 أسلحة نارية و1877 قرصا مخدرا وحشيش بالقليوبية.

نفذ اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 28عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم بندقية خرطوش و8 فرد و250 جرام حشيش و1877 قرص مخدر 198 جرامات من الهيروين المخدر، 700 جرام بانجو، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.