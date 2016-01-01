تفكيك خلية إرهابية تبايع تنظيم «داعش» بتونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، أنها فككت “خلية إرهابية” تتكون من خمسة عناصر متطرفة من بينهم ثلاث فتيات كانوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكر الإرهابي والترويج له.

وقالت الداخلية، في بيان، إن المشتبه بهم ينشطون في بين العاصمة التونسية ومحافظتي سيدي بوزيد في الوسط وباجة شمالي غرب البلاد، وبحسب البيان، فقد اعترف المعتقلون بإجراء اتصالات مع عناصر إرهابية في الجزائر، وليبيا، عبر مواقع التواصل الاحتماعي بواسطة أسماء مستعارة لتجنب المراقبة الأمنية، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وذكر البيان أن المعتقلين عملوا على “استقطاب عناصر جديدة لتبني الفكر التكفيري والالتحاق بالجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وتمجيد تنظيم داعش الإرهابي والإشادة بعملياته”.