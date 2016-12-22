القبض على شقيقين متهمين بقتل عامل بالقليوبية

القليوبية – خالد حجازى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين قاما بقتل عامل بلاستيك بعد أن سددوا له طعنتين بنصل حديدى أعلى الصدر، ولفظ أنفاسه على إثرها فى قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بالقليوبية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الأمن، اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، إخطارا بالواقعة من العميد أشرف صالح مأمور مركز القناطر الخيرية، وتوصلت تحريات العقيد حسن زيور رئيس فرع البحث الجنائى إلى أنه تبلغ للمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث المركز من "أحمد م.ا" طالب ومقيم دائرة المركز بقيام كل من، "أحمد أ.م" 20 سنة سائق توك توك ومقيم ذات الناحية، و"محمد أ.م"21 سنة عامل ومقيم ذات الناحية بالتعدى على"محمد سعيد" 22 سنة عامل بورشة بلاستيك ومقيم ذات الناحية بالضرب، وتم نقله لمستشفى القناطر الخيرية، وبالانتقال للمستشفى تبين وفاة المذكور متأثراً بإصابته بجرح نافذ أعلى الصدر وآخر أسفل الصدر من الجهة اليسرى.

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بسؤال والد المتوفى "سعيد سيد55 سنة عامل ومقيم ذات الناحية اتهم سالفى الذكر بالتسبب فى وفاة نجله.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزل "محمود ط" 37 سنة ومقيم ذات الناحية، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة بنصل حديدى قام بالتخلص منه، وأنكر الثانى ارتكابه للواقعة، واعترف محمود طه بعلمه بالواقعة والتستر عليهما بمنزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11391 إدارى مركز القناطر الخيرية.