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  5. ميناء نويبع يستقبل العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب

ميناء نويبع يستقبل العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب

22 ديسمبر Ona الشرق الاوسط 0 111

[المحتوى من Ona]

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عيون

صورة ارشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر، بأن ميناء نويبع يستعد اليوم الخميس، استقبال العبارة سينا وعلى متنها 480 راكب و 14 براد و 12 تريلا .

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 594 راكب و 13 براد و 8 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت والعبارة ايلة وعلى متنها 79 راكب و السفينة بريدج وعلى متنها 10 براد و 4 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 256 راكب و 19 براد و 20 تريلا و 2 باص جيت و 837 طرد سمك .

كما شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة ردسى وعلى متنها 9 راكب من مختلف الجنسيات كما تغادرالعبارة لابسبس وعلى متنها 47 راكب من جنسيات مختلفة متجهة الى ميناء شرم الشيخ .

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