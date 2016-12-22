«مصر للطيران»: تيسير 344 رحلة خلال احتفالات الكريسماس

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، أنها تيسر 344 رحلة جوية داخلية إضافية ومنتظمة إلى مدن الجذب السياحي، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية ، خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وأضاف مسلم، أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس”، 300 رحلة جوية إلى كل من الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.

كما تسير الشركة، للخطوط الجوية، نحو 44 رحلة إلى نفس المدن السياحية ، فضلاً عن قيامها بتكبير حجم الطرازات التي يتم تشغيلها إلى عدد من الوجهات في منطقة غرب أفريقيا وأوروبا، وذلك لاستيعاب الزيادة في اعداد المسافرين خلال تلك الفترة.

وقال مسلم، إن الشركة توفر العديد من العروض التسويقية والترويجية، وفقًا لسياسة العرض والطلب لتقديمها للركاب في جميع أنحاء العالم، حيث طرحت أسعارًا خاصة على تذاكر الطيران من وإلى عدد من النقاط في شبكة خطوطها الجوية، والتي تضمنت رحلاتها سواء من مطاري القاهرة أو برج العرب بالأسكندرية إلى المدينة المنورة، وأبها، والكويت، و جدة، وبغداد، وأبو ظبي، وغيرها، وذلك بأسعار تبدأ من 1800 جنيه، على الدرجة السياحية ذهاب فقط، أو 2790 ذهاب وعودة شاملة الضرائب والرسوم، فضلاً عن الأسعار التي طرحتها الشركة على درجة رجال الأعمال على هذه الوجهات، حيث يمكن للركاب حجز تذاكرهم من الأن وحتى 31 ديسمبر الجارى، على أن يكون السفر حتى 31 يناير المقبل.