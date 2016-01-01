«بوتين» يتقدم تشييع جنازة السفير الروسي

(أ.ش.أ)

يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، في موسكو مراسم تشييع جنازة السفير الروسي، أندريه كارلوف، والذي قتل برصاص إرهابي مساء الإثنين الماضي.

ومن المقر أن تبدأ الجنازة في وقت لاحق، اليوم، بمقر وزارة الخارجية الروسية، ومن ثم يترأس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، صلاة الجنازة في كاتدرائية “المسيح المخلص”، وسط موسكو، قبل تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير.

وكان بوتين قد كرم السفير القتيل بمنحه لقب بطل روسيا، تقديرًا لمساهمته في تجاوز الأزمة في العلاقات الروسية التركية، وإعادتها إلى سابق عهدها، وفي تسوية الأزمة السورية.

وقد أجل الرئيس الروسي مؤتمره الصحفي السنوي، ليوم واحد، لكي يودع الفقيد شخصيًا.