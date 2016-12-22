الأرصاد: طقس غير مستقر من الجمعة للأحد المقبل يصاحبها أمطار غزيرة

كتب محمد محسوب

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر بدءا من غدٍ الجمعة وحتى الأحد المقبل، وفقا لما كشفته الخرائط وصور الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لسقوط الأمطار.

وأضاف "عبد العال"، فى بيان له اليوم الخميس، أنه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية للبلاد المطلة على البحر المتوسط، بدءاً من السلوم غرباً حتى مدينتى رفح والعريش شرقاً، تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، ووسط سيناء حتى محافظات شمال الصعيد، يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، تصل فيه الأجواء إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت هيئة الأرصاد الجهات المعنية باتخاذ الإستعدادت المبكرة والاحتياطات اللازمة فى المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها، خاصة محافظات السواحل الشمالية وشمال سيناء وموانئ للبحرين الأحمر والمتوسط.