فرج عامر: إعادة تدوير القمامة دون رقابة يسبب السرطان

تقدم النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، ببيان عاجل موجه إلى وزير البيئة ووزير الصحة بشان عدم الرقابة على اعادة تدوير الفوارغ البلاستيكية.

> حيث صرح عامر انه تزايد فى الاونه الاخيرة ضحايا الفوارغ البلاستيكية التي يعاد تدويرها وطرحها للاستهلاك والتى ساهمت فى ازدياد الامراض السرطانيه بمصر فما بين التلوث الناتج عنها وغياب الرقابة من مسئولى وزارة الصحه وجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئه , ازداد نسبة حاملى الامراض السرطانية كسرطان البروستاتا وتكيس المبايض وتشوهات في الأجنة وخاصة فى الاحياء الشعبية التى تتعامل بكثرة مع المنتجات البلاستيكيه وعربات الباعة الجائلين .

> وقد اكد خبراء أنه يوجد مادة خطيرة تسمى مادة البيسفينول وهي مادة تستخدم في صناعة البلاستيك، وتصيب تلك المادة بسرطان البروستاتا وتكيس المبايض وتشوهات في الأجنة إذا ما اختلط البلاستيك بالمواد الغذائية، كما أن لها تأثيرا شبه هرموني كذلك مادة الفيثالات المسببه لاختلال الغدد الصماء

> تنقسم أخطار الإصابة بسبب البلاستيك إلى إصابة على المدى الطويل بعد وقت كبير من التعرض للبلاستيك مثل سرطان الأمعاء والقولون والمعدة واخرى على المدى القريب وتكون الإصابات بالقيء والإسهال والتلبك المعوي.

> إن خطورة إعادة تدوير البلاستيك تكمن انتقال مركبات العبوة الأولية البتروكيماوية للغذاء المعبأ داخلها، وما ينتج عنها من تراكم مع مرور الوقت يؤدي إلى التسمم أو إتلاف الأعضاء الداخلية للانسان .

> لذا نناشد المسؤلين بوازرتى الصحه والبيئه وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على اعادة تدوير الفوارغ البلاستيكية واماكن تدوالها للعامة والاماكن التى يتم بها اعادة التدوير ومدى مطابقتها لمعاييرالصحة العالمية .