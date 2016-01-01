إلغاء 7 رحلات جوية بمطار القاهرة لانخفاض أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، إلغاء إقلاع 7 رحلات طيران دولية، لعدم جدوها اقتصاديًا لقلة الركاب.

وصرحت مصادر ملاحية، أن تلقت سلطات المطار، أخطرات من الشركة المصرية العالمية بإلغاء رحلتها 905 المتجهة إلي جدة، ورحلتيها 112، و106 إلي ينبع، و486 المتجهة إلي القصيم، بالإضافة إلي 420 المتجهة إلي البحرين لعدم جدوها اقتصاديًا لقلة الركاب.

كما تلقت السلطات إخطارًا من شركة النيل للطيران، بإلغاء رحلتها 113 المتجهة إلي ينبع، كما ألغت شركة نسمة للطيران رحلتها 170 المتجهة إلي جدة.

وأضافت المصادر الملاحية، تم التنسيق مع مكاتب الطيران وسلطات المطار لسفر الركاب علي رحلات أخري.