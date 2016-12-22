جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب عدد 3912 قرص سنتروم وبنادول ونيوروبيون

جنوب سيناء – فايزة مرسال

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة عماد السيد إبراهيم، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانونى الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير، وبقصد التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة من الأردن، تم الاشتباه فى مشمول الشهادة الجمركية، رقم 8179 لسنة 2016، باسم "س. ا. ع" ومشمولها عبارة عن أمتعة شخصية، وتم العرض على الأستاذ محمد إبراهيم مدير الإدارة، فقرر تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة من السادة أحمد النجار رئيس قسم الحركة، والسيد رضوان مدير إدارة مكافحة التهريب، وحاتم سالم مأمور الحركة، والدسوقى عبد العال الأمن الجمركى.

وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية البشرية، عبارة عن عدد 3912 قرص سنتروم وبنادول ونيوروبيون، وعدد 171 أمبول ميثيل كوبال، وكذلك كمية كبيرة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، عبارة عن عدد 786 عبوة مستحضر تجميل وعدد 3509 أقلام بالشاحن لتفتيح البشرة ومستلزماته، تم إخفاؤها داخل مبردة مياه مستعملة، وبين طيات الملابس وتوزيعها داخل الكراتين والشنط، بطريقة يصعب الوصول إليها، وتم تقدير التعويض الجمركى بمبلغ 1996588 جنيها.

قرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى، رقم 114 لسنة 2016، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وتم تحرير المحضر بمعرفة الأستاذ سامح أبو موسى مدير الشئون القانونية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، وهشام عفارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.