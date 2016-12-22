وزيرة الهجرة تشارك اليوم بالمؤتمر الـ 43 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

كتب محمود راغب

تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس فى المؤتمر الثالث والأربعين الذى تنظمه رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، المقرر عقده بمدينة زويل خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر، بالتعاون مع جامعة عين شمس.

ويشارك فى المؤتمر نخبة من عقول مصر المهاجرة والمتميزة فى جامعات كندا وأمريكا ونظرائهم بالجامعات المصرية ورجال الصناعة المصرية، وتتضمن محاور المؤتمر محور الهندسة والتكنولوجيا ومحور العلوم الطبية والعلوم التجارية والأعمال ومحور العلوم الإجتماعية والإنسانيات.

والجدير بالذكر أن رابطة العلماء المصريين بكندا وامريكا تأسست سنة 1974 كبادرة لربطهم بوطنهم الأم وتبادل الأبحاث العلمية وآخر ما توصلوا إليه مع زملائهم فى الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية وتوفير فرص منح دراسية ونقل وثقل خبرات الباحثين المصريين فى مختلف مجالات البحث العلمى والأكاديمى، كما ساهمت هذه الرابطة فى إعادة بناء مكتبة الاسكندرية القديمة وتبرعت بالعديد من أجهزة الكموبيوتر لوزارة التعليم المصرية لإنشاء ثلاثة مراكز حيث يمكن تدريب معلمي المدارس الثانوية لاستخدامها.