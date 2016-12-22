بالفيديو.. مطربة "سيب إيدى": أستعد لأغنية "أنا بنت مؤدبة" و"بلاش من تحت ياحودة" شائعة..

قالت المطربة رضا الفولى، الشهيرة بمطربة "سيب إيدى"، إنها تستعد لتصوير أغنية جديدة بعنوان "أنا بنت مؤدبة" كلمات عماد عبيد، وإخراج حسام المهدى، سيتم تصويرها خلال الأسبوع المقبل.

كما أكدت الفولي أن الكليب الجديد لن يحتوى على مشاهد ساخنة، وأن أغنيتها الأولى "سيب إيدى" لا تحتوى على مشاهد ساخنة على الإطلاق وأن المخرج هو الذى ضللها.

وأضافت رضا الفولى أن أغنية "ما بلاش من تحت يا حودة" شائعة، وأنها مطربة وليست راقصة، موضحة أنها سبق ومثلت فى مسلسل "كلام نسوان" من بطولة لوسى ومايا دياب، للمخرج عمر عبد العزيز، وأنها ممثلة متنوعة تقدم الغناء والاستعراض.