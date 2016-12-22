مباحث سوهاج تضبط 3 بنادق آلية وخرطوش ورشاش و27 طلقة بجرجا والبلينا

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، مساء اليوم، بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم، رئيس فرع الأمن العام حملة مدعومة بمجموعات قتالية استهدفت أطراف الخصومات الثأرية والمشاجرات والمطلوب التنفيذ عليهم فى قضايا، والخارجين عن القانون بمركزى جرجا والبلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث تمكنت الحملة من ضبط بندقية آلية ،"2" بندقية خرطوش، رشاش، مسدس، فرد روسى صناعة محلية، "27" طلقة .

وتم ضبط بندقية آلية، تحمل أرقام 1975 حيازة المتهم "ناصر .ب . ر 24 سنة" عامل ويقيم بناحية منشأة برديس - دائرة مركز البلينا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال مركز البلينا بتاريخ اليوم، وضبط رشاش برتا عيار 9 مم يحمل أرقام 380944 حيازة المتهم "علام . م . ع . م 37 سنة" عامل ويقيم بذات الناحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال المركز بتاريخ اليوم .

كما تم ضبط، بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 32033 حيازة "المتهم أحمد . و . خ 27 سنة" عامل ويقيم بناحية الباسكية دائرة مركز البلينا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال المركز بتاريخ اليوم.

واستكملت الحملة أعمالها بمركز جرجا، وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 34939- 13، و" 5 " طلقات من ذات العيار حيازة المتهم "صابر .ع 58 سنة" عامل ويقيم بناحية بيت داود دائرة مركز جرجا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4273 إدارى مركز جرجا لسنة 2016 ، وضبط طبنجة حلوان عيار9 مم تحمل أرقام 948554، وخزينتين بداخلهما عدد "22" طلقة من ذات العيار، والمبلغ بسرقتها بأحداث قسم جرجا بتاريخ 28/8/2011، والمحرر بسرقتها المحضر رقم 1303 إدارى قسم جرجا لسنة 2011، حيازة المتهم "خالد .أ . ل . م 41 سنة" ويقيم بناحية أولاد عليو شرق دائرة مركز البلينا، تحرر عن ذلك المحضر 11 أحوال المركز بتاريخ اليوم، وأنهت الحملة أعمالها بضبط فرد روسى صناعة محلية حيازة المتهم "مجدى . ع ع .ح 29 سنة" عامل ويقيم بناحية نجوع برديس دائرة مركز البلينا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10 أحوال المركز بتاريخ اليوم.

تم الحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.