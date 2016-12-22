إعلان ميزانية الشفافية.. اليوم

قالت وزارة المالية في تغريدة لها على موقعها الرسمي في تويتر، إنه سيتم اليوم الإعلان عن ميزانية العام القادم 2017.

ووفقا لتوقعات "الرياض" فستكون هذه الميزانية الأكثر شفافيةً في تاريخ الميزانيات السعودية، من خلال الافصاح عن الكثير من محتوياتها، كما انها ستكون أول ميزانية في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. ويتوقع أن تركز هذه الميزانية على تحديث وتطوير الاقتصاد، وتهيئة للتعامل مع كافة الظروف المستقبلية، ورفع كفاءة الإنفاق والإصلاح ودعم احتياجات المواطن، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في القطاعات التي تمس حياة المواطنين خاصة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى التشجيع على التقليل من الهدر في استهلاك الطاقة.