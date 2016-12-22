مباحث الآداب بالإسماعيلية تضبط 1967 عبوة خمور

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مباحث الآداب والمصنفات الفنية بمديرية أمن الإسماعيلة حملة أمنية على مستوى المحافظة وتمكنت من ضبط كمية من المواد الكحولية وحررت العديد من المحاضر للمخالفين للآداب العامة.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد وائل ذكى رئيس مباحث الآداب والمصنفات الفنية بتنظيم حملة استهدفت دوائر المحافظة وتمكنت الحملة من ضبط المتهم "كرم .ع. ك" 29 سنة عامل بمحل بيرة استيلا الكائن دائرة قسم ثان - مقيم عزبه أبوعيادة – دائرة مركز ابوصوير والمدير المسئول "سامح .ع. ا" مقيم فاقوس - شرقية وذلك لبيعهما وتوزيعهما زجاجات وعبوات بيرة وخمور مصريه بدون ترخيص، حيث تم ضبط 1967 عبوة من الخمور مختلفة الأنواع وكذا مبلغ مالى قدره 8040 جنيه من متحصلات المواد الكحولية.

وتمكنت الحملة من ضبط حالات التسول واستغلال أطفال فى التسول حيث تم ضبط "محمد .ع .ع" 40 سنةعاطل مقيم الصحارة – أبوعطوة - دائرة مركز الاسماعيلية حال استجداء المارة بالطريق العام .

كما تمكنت الحملة من ضبط "أحمد. م. ح " 15 سنة مقيم المحطة الجديدة - دائرة قسم أول أثناء معاكسته للإناث وتم ضبط "ندى. ا. س" 15 سنة مقيمة الشرقية بتهمة التسول .

وتمكنت الحملة من تحرير21 محضر محل عام بدون ترخيص و4محاضر ملهى عام بدون ترخيص ومحضرين لمحل عام بتراخيص منتهية ومحضرين جيم بدون ترخيص و3 محاضر مركز صحى بدون ترخيص ومحضر سكر بالطريق العام ومحضرين تسول ومحضر معاكسة بالطريق العام.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.