خمسة أسباب تجعلك بحاجة لشراء هاتف honor 8

هاتف honor 8، المصمم لعشاق التقنية الرقمية بأسلوب قوي وفريد من نوعه، يبرز في مكانة متميزة ومرموقة عن باقي المنافسين، وفيما يلي قائمة بالأسباب التي تجعل هذا الهاتف الجميل أكثر أجهزة الهواتف الذكية إقبالاً.

1-تصميم خارجي جميل

التصميم الخارجي الفخم ثلاثي الأبعاد، المصنوع باستخدام 15 طبقة من الزجاج اللامع المقاوم في واجهتيه الأمامية والخلفية، ومن المعدن على كامل إطاره مع زوايا منحنية قليلاً لخدمة عروض2.5D، يعكس الضوء مشكلاً تأثير ضوء الشفق بأنماط معقدة، ما يجعل كل هاتف من هواتف honor 8 فريدًا من نوعه ولا يشبه غيره.

2-كاميرا مزدوجة

كاميرا عالمية الطراز وبرمجيات بديهية، توفر وظائف مبهرة من خلال كاميرا بقوة 12 ميجا بيكسل، وجهاز استشعار RGB ثلاثي الألوان، وجهاز استشعار أحادي اللون، تلتقط كاميرا الهاتف مزيدًا من الضوء لتوفير جودة صور مذهلة وألوان زاهية وتفاصيل مبهرة في وضح النهار أو في الليل، الكاميرا تفسح مجالاً واسعًا لعشاق التصوير والتقاط صور السيلفي، مع خيارات وظائف التصوير الجديدة المبهرة، ووظيفة التشغيل اليدوي، فضلاً عن كاميرا أمامية بزاوية تصوير عريضة قياس 8 ميجا بيكسل، تعمل جيدًا حتى في الإضاءة المنخفضة.

3-وظيفة الزر الذكي

يعزز هاتف honor 8 وظائفه ومواصفاته القوية لتتماشى مع مظهره الفخم والخلاب بخاصية فتح الهاتف خلال 0.4 ثانية ووظيفة الزر الذكي لإعداد الوصول الفوري لأي من وظائف وتطبيقات الهاتف، ما يجعل منه هاتفًا بديهيًا بشكل مذهل.

4-بطارية طويلة العمر

هاتف honor 8 مزود ببطارية 3000 ميللي أمبير، مع خاصية سمارات باور 4.0 ما يعزز وضعية جهوزية الهاتف للعمل إلى الحد الأقصى حتى 1.22 يومًا من الاستخدام الكثيف، فقط عشر دقائق من شحن البطارية ستوفر ساعتين من زمن الاتصال و30 دقيقة ستعيد شحن بطارية الهاتف حتى 47%.

5-مواصفات قوية

هاتف honor 8 يأتي مزودًا بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 2.3 جيجا هيرتز، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، ومعالج من طراز كيرين 950 ومعالج فرعي i5 ونظام المعالجة السريعة والذكية للملفات، بالنسبة للمستخدمين، هذا يعني القيام بسهولة تامة بمهمات متعددة والتمتع بتطبيقات الألعاب بسلاسة فائقة وزيادة سرعة المعالجة والمزيد من المساحات لتخزين التطبيقات المحببة.

إذا لم تكن الأسباب السابقة تجعل هاتف honor 8 بالفعل عرضًا مغريًا جدًا، توفر هواوي خدمة الاستلام والتسليم المجاني في الإمارات والسعودية للهواتف التي لا تزال تحت الضمان، وضمان حماية الشاشة المجاني لثلاثة أشهر.