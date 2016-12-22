مجلس الأمن الدولى يصوّت الجمعة على حظر تصدير السلاح لجنوب السودان

الامم المتحدة (أ ف ب)

يصوّت مجلس الأمن الدولى، الجمعة، على مشروع قرار أمريكى يفرض حظرا على تصدير السلاح إلى جنوب السودان، وكذلك أيضا عقوبات على بعض قادة هذه الدولة الفتية الغارقة فى حلب اهلية منذ 2013، ولكن لا يزال غير معروفا ما إذا كان مشروع القرار سيحظى بالاصوات المطلوبة لإقراره.

وترى واشنطن انه من الملحّ فرض هذا الحظر لتجفيف موارد السلاح والذخيرة المستخدمة فى هذا النزاع، مؤكدة ان فظاعات واسعة النطاق على وشك ان ترتكب فى هذا البلد، ويحظى مشروع القرار الاميركى بتأييد فرنسا وبريطانيا.

وقال السفير البريطانى فى الامم المتحدة ماثيو رايكفورت "هذا حتما ما يجب فعله للحد من عدد الاسلحة التى تدخل الى هذا البلد الغارق اصلا بالاسلحة"، مؤكدا "وجود مؤشرات على احتمال الانزلاق الى ابادة".

ولكن مقابل هذا التأييد فان مشروع القرار الاميركى يصطدم بتحفظات من كل من روسيا والصين واليابان وماليزيا وفنزويلا اضافة الى الدول الافريقية الثلاثة الاخرى الاعضاء فى المجلس حاليا وهى مصر وانغولا والسنغال.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون دعا الاثنين المجلس الى المصادقة على مشروع القرار تحت طائلة انزلاق جنوب افريقيا الى فظاعات واسعة النطاق.