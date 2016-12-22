الصور الأولى لإبن كارينا كابور وسيف علي خان

نشر النجمان كارينا كابور Kareena Kareena وسيف علي خان Saif Ali Khan الصور الأولى لمولودهما الجديد تيمور الذي أبصر النور صباح الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستقرام" معربين عن فرحتهما به.

وكان سيف علي خان قد أصدر بياناً شكر فيه كل المحبين الذين شاركوه فرحته في هذا اليوم المميز.

وقال خان في بيانه: "أنا وكارينا سعيدان جداً لمشاركتكم خبر ولادة طفلنا الجديد تيمور علي خان في 20 كانون الأول- ديسمبر 2016. نود أن نشكر الإعلام لتفهمنا ودعمنا طوال الـ 9 أشهر الماضية، والشكر الأكبر للجمهور الذي غمرنا بدعواته وعاطفته. ميلاد مجيد وعام سعيد الى الجميع.. مع حبنا.. سيف وكارينا".

يذكر أن المولود تيمور يعد الأول لكارينا، بينما الثالث لسيف علي خان (سارة وإبراهيم من زواجه السابق).

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