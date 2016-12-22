حظك اليوم برج الثور الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحصل على انفراجات لا تعد ولا تحصى

برج الثور هو برج ترابى عملى وطموح وحذر، ويتسم بالثقة الشديدة فى النفس فهو يعمل فى صمت ولا يحب الكشف عما يخطط للقيام به، ورغم قلة أصدقائه إلا أنه لبق وحسن فى التعامل معهم.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى :

يشهد عملك ازدهار اليوم فتجنى ما زرعت فى الأيام الماضية فتحصل على انفراجات كبيرة قد لا تعد ولا تحصى.

الثور على الصعيد العاطفى :

يبدو أنك تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع أحبابك، ولكن شريك حياتك يحتاج إلى بعض الوقت ليمكنك من الوصول إلى التفاصيل التى تريدها منه، عليكما الخروج معا والتمتع ببعض الموسيقى.

الثور على الصعيد الصحى :

لفترة طويلة كنت تتجاهل صوتك الداخلى الذى يحدثك للخلود لحياة صحية، وكنت على علم بالشئ الصحيح الذى يجب عليك القيام به.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

تحتاج إلى أن تكون أكثر تواضعاً ولا تتعامل بغطرسة مع أصدقاءك، كما أن هذا هو أفضل وقت للبدء فى تحليل الأنشطة السابقة الخاصة بك بدلاً من انتقاد الآخرين، إنها فرصة نادرة من التأمل بالنسبة لك وعليك أن تستفيد استفادة كاملة من هذا المزاج.