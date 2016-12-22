حظك اليوم برج السرطان الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على العقبات

برج السرطان من الأبراج المائية، فمولود برج السرطان غامض ومتعدد المواهب، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.
التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.
تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.
الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.
يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.
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