تجديد حبس مدرس متهم بالاعتداء جنسياً على تلميذ بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

جددت نيابة الزرقا الجزئية بمحافظة دمياط حبس " ع-ش" مدرس بمدرسة الجمهورية الابتدائية بإدارة الزرقا التعليمية والمتهم بالاعتداء الجنسي على التلميذ "ع-ه-م" بالصف الأول الابتدائى .

وكان " ه-ع" ولى أمر التلميذ قد اتهم المدرس بالاعتداء جنسيا على نجله وحرر محضرا حمل رقم 2753 إدارى الزرقا.

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واستدعى الرائد محمد الهلالى رئيس مباحث الزرقا المدرس المتهم بالاعتداء جنسيا على التلميذ وتم عرضه على نيابة الزرقا الجزئية التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بمركز الشرطة وتم تجديد حبسه اليوم 15 يوما.

وأكد مصدر أمنى أنه تم عرض التلميذ على الطب الشرعى .

ومن جانبها إستبعدت مديرية التربية والتعليم بدمياط المدرس المتهم بالاعتداء على التلميذ ومدير المدرسة ومشرف الدورالذى حدثت فيه الواقعة ومشرف الفناء وأحالتهم للتحقيق من قبل ادارة الشئون القانونية بالادارة التعليمية بالزرقا.

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