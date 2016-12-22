حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 22/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل مهاراتك فى الاتصال قدر الإمكان

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الهوائى صاحب الشخصية المرحة الممتلئة بالحيوية ولكن يعيبه كما هو معروف التقلب والأنانية.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تحتاج إلى الاستفادة بشكل قوى بمهاراتك فى الاتصال والتفاوض فى مكان عملك، ويجب أن تحرص على عدم الشكوى بصوت عال أو التحدث مع احد المحيطين بك بضجر أو شكوى، وبدلاً من ذلك كن لبقًا ودبلوماسيًا لتحقق الاستفادة القصوى من وضعك الحساس فى العمل.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

هناك علاقة جديدة واعدة تتطور فى حياتك اليوم بالنسبة لغير المرتبطين من أبناء هذا البرج، أما الأشخاص المرتبطين بعلاقة عاطفية فمن المحتمل أن تواجه علاقتهم مشكلة كبيرة ومن الضرورى أن يأخذوا خطوة إلى الوراء.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

تتناول طعام غير صحى وتاكل فى الكثير من الأحيان خارج المنزل، وهو ما يجعل معدتك تضج بالشكوى اليوم، وتشعر بألم فحاول أن تأخذ الأمر ببساطة وأن تتناول الطعام البسيط والمنزلى وأن تزيد كمية الماء فى نظامك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تشير مواقع الكواكب إلى عوائق غير متوقعة يمكن أن تنشأ فى مسارك الآن على الرغم من أن الأيام القليلة الماضية كانت الأمور فيها سلسة للغاية، ولكن اليوم سيتغير الأمر وتظهر عقبات كثيرة فى طريقك.