الشرطة السودانية تحرر 26 شخصا احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

(أ ش أ)

تمكنت شرطة ولاية كسلا بالسودان، اليوم الأربعاء، من تحرير ٢٦ شخصا احتجزتهم إحدى عصابات الإتجار بالبشر، وذلك قبل تهريبهم خارج السودان، وتم ضبط ٤ من متهمين فى الواقعة.

وقال مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء يحيى الهادى سليمان، فى بيان صحفي، إن المتهمين احتجزوا مجموعة أشخاص بمنطقة الشبيك الواقعة فى محلية نهر عطبة بولاية كسلا، وكانوا يعتزمون تهريبهم إلى الخرطوم ومنها لخارج السودان، لافتا إلى أن القوات طاردتهم وضيقت الخناق عليهم وأجبرتهم على التسليم، وتم تحرير المحتجزين، وضبط ٤ متهمين، واصفا العملية بالإنجاز الكبير، الذى قامت به وحدة شرطة الطوارئ.

من جانبه، أكد والى كسلا بالإنابة إدريس فكى علي، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، طبقا للتعديلات التى أجريت على القوانين مؤخرا، لمكافحة الإتجار بالبشر، مبرزا أنه تابع حالة الضحايا، وسير الإجراءات الفنية والقانونية.