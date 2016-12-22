«جامعة بني سويف»: نشرنا 179 بحث علمي خلال عام‎

قال الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، إن الجامعة قامت بنشر 179 بحث علمى فى مجلات دوليه خلال العام الدراسى الماضى 2015/2016، بمشاركة 252 باحث من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف لطفي، أن جامعة بنى سويف تعد أول جامعة مصرية تنشأ مدينة بحثية، بها خمسة معاهد بحثية متقدمة ومتميزة وتضم عدد كبير من الباحثين الدوليين، موضحًا أن الجامعة لا تدخر جهدًاً فى دعم الباحثين وتشجيعهم مادياً ومعنويًا لنشره أبحاثهم العلمية فى المجلات الدولية، موضحًا أن تكلفة مكافأت النشر لتلك الأبحاث بلغت 326 ألف جنيهًا، بهدف رفع تصنيف الجامعة وضعها فى مصاف الجامعات الدولية، والذى ينعكس بدورة على تقدم المجتمع والبيئة المحيطة بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى الى مضاعفة النشر الدولي وبراءات الاختراع وذلك من خلال عدة أنشطة، والتى من أهمها عمل دورات متخصصة فى كتابة الأبحاث العلمية، وورش عمل تهدف دراسة المشاكل التي تعوق الباحثين والعمل على تذليلها، وإيجاد حلول فعاله لها، فضلاً عن جعل كتابة الابحاث والرسائل العلمية مقرر يدرس لطلاب الدراسات العليا.

وكانت جامعة بنى سويف حصلت العام الماضى على المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية، فى النشر الدولى التصنيف بمعدل 0.26 لكل باحث، طبقًا لتصنيف أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالى.