إحالة 25 مدير مدرسة في بني سويف للتحقيق العاجل ‎

قرر محمد رمضان مدير إدارة الفشن التعليمية جنوب محافظة بني سويف، اليوم، إحالة 25 من مديري المدارس الإبتدائية والموجهين في الإدارة، للتحقيق بالشئون القانونية، لتغيبهم عن حضور اجتماع خاص بالإدارة دون إبداء أعذار.

وكان مدير إدارة الفشن التعليمية، دعي لاجتماع بجميع مديري المدارس الإدارة بالمرحلة الإبتدائية، والموجهين لمناقشة استعدادت الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وحضر الاجتماع الدكتور محمود جلا لوكيل الإدارة، وهاني صبري مدير التعليم الابتدائي، وفراج قرني مدير التنسيق، ورجب فريد رئيس قسم التعليم الإبتدائي بالإدارة.