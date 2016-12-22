«إسماعيل» يناقش إجراءات تنقية بطاقات التموين وأرصدة السلع التموينية

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا وزاريًا، مساء اليوم، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب موقف أرصدة السلع الاساسية.

وحضر الاجتماع وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والاتصالات، والمالية، والتموين وممثلو الجهات المعنية، وخلال الاجتماع، عرض وزير التموين تقريرًا حول موقف السلع الأساسية، أشار خلاله إلى أن أرصدة القمح المحلى والمستورد تكفى حتى أول إبريل 2017، وأنه تم إجراء تعاقدات بحجم 840 ألف طن.

وأكد وزير التموين، أن الزيوت تكفى حتى يونيو 2017، حيث وصل إلى ميناء الإسكندرية باخرة تحمل 30 الف طن زيت صويا، وأخرى تحمل 5250 طن عباد شمس، مضيفًا أنه سيصل خلال الأيام القادمة 3 سفن تحمل نحو 20 الف طن عباد شمس و30 ألف طن زيت صويا.

وأوضح أنه جارى شحن 75 الف طن أرز من الهند سبق التعاقد عليها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، واشار إلى أن الدواجن المستوردة والمحلية تكفى لمدة 10 أشهر، وأن اللحوم المجمدة تكفى لمدة 5 شهور، فيما تكفى اللحوم الحية حتى 30/6/2017.

وفيما يتعلق بالسكر أكد الوزير أنه قد وصل للموانى المصرية 7 سفن تحمل 239 الف طن، كما تستعد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لاستقبال محصول القصب لبدء موسم الإنتاج فى عدد 8 مصانع “أبو قرقاص، وجرجا، ونجع حمادى، ودشنا، وقوص، وأرمنت، وأدفو، وكوم أمبو”، التى تنتج نحو مليون ومائة ألف طن سكر.