عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": قطر تآمرت على ليبيا مقابل حصولها على نفطها

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إنه عقب 15 يوما من أول ضربة إنجليزية فرنسية لليبيا فى مارس 2011، أُجرى اتفاق بحصول شركة النفط الفرنسية "توتال" على 35% من النفط الليبى بالكامل.

وكشف "على"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، عن أنه بعد حصول توتال الفرنسية على 35% من النفط الليبى بثلاثة أشهر، حصلت قطر على 3% من الشركة الفرنسية، الأمر الذى يؤكد تآمر الدوحة على ليبيا فى فترة ما سميت بـ"ثورات الربيع العربى".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محمود جبريل، زعيم تحالف القوى الوطنية بليبيا ورئيس جبهة الانقاذ الليبى، أكد أن أمير قطر قال له أمام الرئيس الفرنسى، إنه "إذا أراد لم المسلحين من ليبيا خلال 24 ساعة فهو جاهز لهذا الأمر".

وأشار إلى أن ضابط استخبارات فرنسى متقاعد، صرح لأحد أكبر التليفزيونات الفرنسية، بأنه تسلل إلى ليبيا قبل الضربة الدولية بها بشهرين فى 2011، وتم ضرب أهداف عسكرية ليبية بمشاركة ضباط قطريين، وألقت حكومة القذافى حينها القبض على 30 ضابطا منهم 19 قطرى قبل دخول القوات الدولية إلى ليبيا.