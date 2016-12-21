حبس وكيل الإدارة الهندسية بالإسماعيلية 4 أيام بتهمة التزوير والتربح

الإسماعيلية - صبرى غانم

اصدرت نيابة أبو صوير بالإسماعيلية قرارا فى المحضر رقم 3835 لسنة 2016 إدارى مركز أبوصوير بحبس وكيل الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير والتربح.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء ابراهيم سلامة مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتلقيه اخطارا، من المقدم عبدالله زعيمة رئيس مباحث المرافق يفيد بورود معلومات حول قيام "أحمد.ع.م" وكيل الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الإسماعيلية بإصداره رخصا لأصحاب أكشاك ومحال بمحررات مزورة أثناء عمله مديرا للإدارة الهندسية بمدينة أبو صوير.

وباجراء التحريات السرية اثبتت صدق المعلومات حيث تم ضبط المتهم المتحرى عنه وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم كما قررت استدعاء أصحاب تراخيص الكشك والمحلات.