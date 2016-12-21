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جبر والونش وحامد ودونجا يغيبون عن الزمالك أمام الشرقية لـ"الإيقاف"

21 ديسمبر اليوم السابع رياضة 0 61

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب أحمد توفيق

يغيب على جبر ومحمود حمدى "الونش" وطارق حامد ودونجا لاعبو الزمالك، عن فريقهم أمام الشرقية، فى المباراة المقرر لها السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بالدورى الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على الإنذار الثالث اليوم فى مواجهة الإنتاج الحربى، التى أقيمت على استاد السلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول بالدورى وسيواجه الفريق الأبيض نظيره الأهلى، يوم 29 ديسمبر الجارى، فى قمة دور الأول بالدورى وسيلحق الرباعى بمواجهة الفريق الأحمر، حيث سيتم رفع الإيقاف عنهم بعد مباراة الشرقية.


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