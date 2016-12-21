دراسة: العاملون بالتعدين أكثر عرضة لموت خلايا المخ بسبب زيادة المنجنيز

كتبت أمنية فايد

أجرى فريق من الطلبة بطب الإسكندرية حصرا لكل الدراسات التى تمت عن المنجنيز، وتأثيرها على العاملين فى مناطق التعدين والمقيمين بالقرب منها، حيث إن العاملين بمناطق التعدين أكثر عرضة لموت خلايا المخ بسبب زيادة المنجنيز.

جمع الفريق الأطباء "ندا نبيل نجاح" و"سمر طارق بدر" و"زياد عادل حنفى" الطلاب بالفرقة الثانية بكلية طب الإسكندرية، والذين أكدوا أن زيادة المنجنيز تؤدى إلى مشكلات كثيرة فى الجسم.

وقالت "سمر طارق": "للمنجنيز فوائد عديدة يغفل عنها الكثيرون وهى تساعد فى تكوين الخلايا والعظام، فضلا عن كونها أحد مضادات الأكسدة المهمة فى الجسم، ويعمل على سرعة غلط الجروح، بالإضافة إلى عملية الأيض التى تحول الطعام لطاقة، ويتوفر المنجنيز فى المياه والفول والفول السودانى والشاى وحبوب القمح الكاملة والأناناس".

وعن الأضرار الناتجة عن زيادة نسبة المنجنيز فى الجسم، قالت "ندا نبيل": "أجرى مجموعة من الباحثين دراسة على الفئران عن طريق حقن أدمغتهم بالمنجنيز وأدى بهم إلى مجموعة من النتائج وهى اضطراب فى الطعام واضطراب فى القدرات الجنسية والإصابة بالهلوسة واضطرابات فى الحركة سواء سريعا أو بطىء، لكن عند تعرضهم للمنجنيز فى الهواء لم يظهر عليهم أى أعراض".

وأضافت: "وعند تعرض العاملين فى مناطق التعدين لجرعات زائدة من المنجنيز عن طريق الاستنشاق ظهرت عليهم نفس نتائج التجارب على الفئران من اضطرابات فى غالبية أجهزة الجسم، وتشبه هذه الأعراض مريض الشلل الرعاش، لكن يمكن للطبيب التعرف على الفرق بين الإصابة بالمنجنيزم والشلل والرعاش عن طريق الفحوصات الطبية، وتكمن أزمة المنجنيز فى تشكيلها لخلايا المخ وعند التعرض لنسب عالية منه يؤثر عليها وتؤدى لموت هذه الخلايا ما يؤثر على كل وظائف الجسم.