ولى العهد الأردني: علينا تطوير قدرات الشباب والتركيز على بناء شخصياتهم

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أكد ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى أهمية تطوير قدرات الشباب والتركيز على بناء الشخصية الإيجابية لهم عبر تعزيز قيم الانتماء وتنمية روح العمل الجماعى والتطوعى والمواطنة الفاعلة لديهم.

وشدد الأمير الحسين - خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس أمناء "مؤسسة ولى العهد" فى قصر الحسينية بعمان - على ضرورة تطوير عمل مبادرات المؤسسة وإطلاق مبادرات جديدة تنسجم مع رؤيتها ورسالتها، وبما يسهم فى تطوير قدرات شباب الأردن وتعزيز وصقل مهاراتهم، لافتا إلى أهمية إشراك الشباب من جميع محافظات المملكة فى تلك البرامج والمبادرات.

واستعرض اللقاء استراتيجية مؤسسة ولى العهد وخططها الحالية والمستقبلية.

وتهدف "مؤسسة ولى العهد" الأردنية إلى المساهمة فى تعزيز التنمية الشاملة فى مختلف محافظات المملكة، عبر تنمية مواهب الشباب الأردنى وتحسين مستوى معيشتهم.