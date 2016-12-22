الزمالك يتخطى «الإنتاج» بهدف نظيف ويحتل المركز الثالث بالدوري المصرى

انتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، بفوز الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت بداية المباراة بضغط هجومى من لاعبي الزمالك؛ حيث ظهر أيمن حفني وباسم مرسي وشيكابالا بشكل هجومي مكثف، على دفاعات الإنتاج، بحثًا عن أولى أهداف اللقاء.

وأهدر باسم مرسى فى الدقيقة الـ 12 أول فرصة للزمالك، بتسديدة مرت أعلى قائم ملعب الإنتاج الحربي، وشهدت الربع ساعة الثانية من أحداث الشوط الأول محاولات جديدة من الزمالك؛ بحثًا عن إحراز الهدف الأول، خاصة بعد أن أهدر شيكابالا فرصة التقدم للأبيض بعد إهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 17 بعد أن سددها في جسد عامر عامر حارس الإنتاج.

واستمر لاعبو الفريقين في السيطرة السلبية على الكرة في منطقة وسط الملعب، في محاولة إحراز هدف، ولكن ينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

وشهدت بداية الشوط الثانى للزمالك محاولات هجومية أخرى، بحثًا عن هدف المبااراة، حبث شهدت الدقيقة 50 من عمر المباراة فرصة هدف مؤكد للزمالك، بعد أن سدد باسم مرسي مهاجم الفريق رأسية قوية تصدى لها عامر عامر حارس مرمى الإنتاج، ليواصل بعدها لاعبو الزمالك ضغطهم لإحراز الهدف الأول، إلى أن أهدر ستانلى مهاجم الزمالك فرصة هدف مؤكد، بتسديدة قوية تمر بجانب القائم وسط مشاهده من عامر عامر حارس الإنتاج الحربى.

ويذكر أن مباراة الزمالك والإنتاج، تأخرت 8 دقائق كاملة عن موعدها الأصلي، بسبب تأخر وصول لاعبي الزمالك إلى ملعب المباراة، وبهذا الفوز يرتفع رصيد نادي الزمالك للنقطة 31، ويحتل المركز الثالث خلف مصر المقاصة صاحب المركز الثانى برصيد 37 نقطة، والنادي الأهلي متصدر الدوري برصيد 42 نقطة.