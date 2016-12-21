سلطات المطار تمنع دبوماسيًا أمريكيا من دخول البلاد

كتب محمد طنطاوى

منعت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، دبلوماسيًا أمريكيًا من دخول البلاد لعدم حصوله على تأشيرة مسبقة، وبعد إخطار السلطات المعنية وإطلاعها على الواقعة لاتخاذ القرار.

وأفاد مصدر مطلع، أن دبلوماسيا أمريكيا يعمل فى سفارة بلاده بنيروبى وصل القاهرة وعند إنهاء إجراءات وصوله تبين عدم حصوله على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد.

وأوضح المصدر، أنه تم التواصل مع السلطات الدبلوماسية المختصة والتى أمرت برفض دخوله تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وغادر القاهرة مرة أخرى بعد اطلاعه بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من السلطات المصرية.