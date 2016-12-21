ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و 3 بنادق داخل سيارة وهروب قائدها بمطروح

مطروح – حسن مشالى

تمكن ضباط وحدة مباحث الحمام بمطروح، من ضبط عاطل بحوزته بنطقية و 10 طلقات خرطوش، كما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النجيلة من ضبط سيارة تمكن قائدها من الهرب عند مشاهدته للقوات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 بنادق خرطوش و 4 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير امن مطروح، إخطارا من قسم شرطة الحمام بضبط " عوض ع ع"- مواليد 1990 عاطل، مقيم في مدينة الحمام- وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 بروحين تحمل أرقام 6749 – 14 ماركة ترون، تركية الصنع، بدون ترخيص و 10 طلقات من ذات العيار .

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النجيلة والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمني من ضبط سيارة بدون لوحات معدنية ماركة تويوتا حمراء اللون، فر قائدها هاربـاً عند مشاهدته للقوات، بتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش بروحين، تركية الصنع، تحمل ارقام 1349-13 و بندقيتين خرطوش بروح واحدة عيار 12محلية الصنع و 4 طلقات خرطوش من ذات العيار.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وجارِ رفع بصمتي الشاسيه والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.